Новую поликлинику ввели в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Столичный»

В подмосковном ЖК «Столичный» завершилось строительство поликлиники, рассчитанной на 670 посещений в смену, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступил девелопер «Главстрой Регионы», работы прошли в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования. В поликлинике обустроили детское и взрослое отделения, а также подстанцию скорой помощи. Рядом с ней расположена набережная Малого Саввинского пруда, на территории появились парковка, прогулочная зона и детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.