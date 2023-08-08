Новую школу достраивают в подмосковном селе Озерецкое

Отмечается, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет уже семьдесят пять процентов. В пятиэтажном здании школы помимо учебных классов, спортивного и актового залов, столовой, обустроены четыре лингафонных кабинета, предназначенные для изучения иностранных языков.

Примечательно, что для их работы будут применять современные запатентованные продукты российского разработчика программного обеспечения «Ринел». С помощью «Rinel-Lingo» преподаватель и ученики смогут поддерживать ауди- и видеосвязь между собой в произвольных аудиогруппах, а также изучать материал индивидуально.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно, чтобы образовательные учреждения работали на высоком уровне.