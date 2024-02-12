Новую школу достроили на территории подмосковного ЖК «Бутово Парк 2»

В подмосковном жилом комплексе «Бутово Парк 2» Ленинского городского округа открыли новую школу, рассчитанную на тысячу сто учеников. Девелопер проекта компания ПИК возвел дошкольное учреждение в рамках договора комплексного развития территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании площадью более тринадцати тысяч квадратных метров разместились ученики 44 классов: с первого по одиннадцатый. Здесь уже созданы все условия для комфортной учебы, а кабинеты оснащены современным технологичным оборудованием.

Примечательно, что при проектировании данного образовательного учреждения учитывались потребности людей с ограниченными возможностями — безбарьерный доступ, входы на уровне земли, без порогов и перепадов по высоте, в актовом зале школы предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, установлены таблички для слабовидящих детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового кампуса в составе Техлицея им. В. И. Долгих в подмосковной Истре.