Новую школу на 1,1 тысячи мест построят в Красногорске в 2026 году

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске появится новая школа на 1,1 тысячи мест. Разрешение на строительство образовательного учреждения выдало областное Минжилполитики, сообщила пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание общей площадью свыше семнадцати тысяч квадратных метров застройщик возведет за счет внебюджетных источников финансирования. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В здании образовательного учреждения оборудуют сорок четыре универсальных и специализированных класса, медиатеку, центр детских инициатив, кабинеты для занятий иностранными языками, естественными науками и музыкой, а также помещение для группы продленного дня.

Кроме того, проектом предусмотрена библиотека с читальным залом на 38 посадочных мест для учащихся начальных классов, а также библиотечный центр с читальным залом на 62 места — для средней и старшей школы. На втором этаже здания разместятся два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 600 мест с костюмерными.

На территории школы оборудуют спортивную зону с круговой беговой дорожкой и полосой препятствий, полем для мини-футбола, площадками для волейбола и баскетбола.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в Верею, где проверил ход работ по капитальному ремонту в начальной школе. По словам главы региона, образовательное учреждение примет учеников в новом учебном году.