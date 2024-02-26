Новую школу откроют в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского округа

В микрорайоне Заветы Ильича городского округа Пушкинский к началу нового учебного года откроют новую школу, рассчитанную на 550 мест, работы пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 105 рабочих и пять единиц техники. Ведется кладка наружных и внутренних стен, монтаж наружных инженерных сетей. Начались внутренние работы по прокладке трубопроводов — отопление, вода и канализация, монтаж оконных конструкций», — говорится в сообщении.

В здании разместят учебные классы, лаборантские, медблок, два спортзала с раздевалками и тренерскими, актовый зал, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Рядом со школой разместят площадку для проведения общешкольных мероприятий и физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.