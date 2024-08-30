Новую школу откроют в Немчиновке Одинцовского округа
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Немчиновка Одинцовского городского округа с началом учебного года откроется новая школа, рассчитанная на 550 мест, она расположена на улице Московская. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы прошли по госпрограмме Московской области. Площадь учреждения составляет 11,7 тысячи квадратных метров. В нем разместили учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивные и актовые залы, библиотечно-информационный центр и другие помещения.
«Наша школа полностью готова к началу нового учебного года», — сказала заместитель директора, куратор Немчиновского лицея корпус № 2 Наталья Баденко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.