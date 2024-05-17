Новую школу откроют в Раменском округе к началу учебного года

В Раменском городском округе на улице Высоковольтная продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, открыть ее планируют к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке ведутся фасадные работы, устройство кровли, монтаж окон и витражных систем, отделка помещений, устройство стяжки, устройство наружных сетей, благоустройство. Ожидается поставка оборудования», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, там разместят блоки начальной, основной и старшей школы. Для школьников обустроят учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивный залы, библиотеку с медиатекой, столовую и другие помещения. Помимо этого, школу адаптируют для маломобильных групп граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.