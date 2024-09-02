Новую школу открыли в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

«В новом современном ЖК, здесь у вас построили красивую современную школу, в которой для учебы созданы все необходимые условия. Строители старались сделать все вовремя, чтобы в новом учебном году вы — наши дети смогли учится в школе рядом с домом», — сказал Иван Синельников.