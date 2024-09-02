Новую школу открыли в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах
Фото: [Группа «Самолет»]
В городском округе Люберцы на территории ЖК «Томилино Парк» в День знаний открылась новая школа, рассчитанная на 900 мест, первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников принял участие в торжественной линейке в образовательном учреждении. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«В новом современном ЖК, здесь у вас построили красивую современную школу, в которой для учебы созданы все необходимые условия. Строители старались сделать все вовремя, чтобы в новом учебном году вы — наши дети смогли учится в школе рядом с домом», — сказал Иван Синельников.
Застройщиком выступила группа «Самолет», работы прошли в рамках комплексного развития территории. В здании три этажа, его площадь составлять 12,3 тысячи квадратных метров. В школе разместили учебные кабинеты, лаборантские и мастерские, пищеблок, столовую, спортивный и актовый залы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.