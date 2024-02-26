Новую школу построят на территории подмосковного ЖК «Ильинские луга»

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство нового образовательного учреждения, рассчитанного на тысячу пятьсот малышей, на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск.

Девелопер проекта компания ПИК планирует реализовать данный проект в третьем квартале 2026 года. Образовательное учреждение рассчитано на 60 классов. Согласно проекту, здание переменной этажности будет иметь площадь двадцать четыре тысячи квадратных метров.

На первом этаже расположатся учебные классы, универсальные мастерские, медицинский блок и столовая на 750 посадочных мест. На втором оборудуют актовый и спортивные залы, а на третьем универсальные специализированные кабинеты для средней и старшей школы. Четвертый этаж предназначен для административной и методической группы помещений.

Особое внимание в проекте уделят благоустройству — на прилегающей территории уложат газон, высадят разнообразные деревья и кустарники. Зеленая территория подойдет как для занятий, так и для прогулок и игр на свежем воздухе. Здесь будут обустроены стадион с современным спортивным оборудованием, площадки для школьных мероприятий и подвижных игр, а также велопарковка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.