Новую школу продолжают возводить в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском округе

Общая строительная готовность школы, рассчитанной на 550 учеников, в микрорайоне Заветы Ильича в городском округе Пушкинский превысила семьдесят процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке около ста восьмидесяти человек, которые ведут работы по монтажу инженерных сетей, отделке помещений, устройство вентилируемого фасада и кровли. При этом уже сейчас на объект ведется поставка мебели и оборудования.

Общая площадь здания составит чуть более одиннадцати тысяч квадратных метров. На прилегающей территории разместится площадка для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивная зона. Примечательно, что открыть школу планируется с началом учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в Истре откроют к началу учебного года.