Новую школу продолжают возводить в подмосковном селе Павловская Слобода

Строительная готовность школы на тысячу сто учеников в селе Павловская Слобода городского округа Истра превысила уже шестьдесят пять. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке задействовано более ста восьмидесяти рабочих, а также восемь единиц техники. Ведется монтаж стеновых панелей, системы вентиляции, укладка плитки, отделочные работы, монтаж сантехнического оборудования и напольного покрытия. На прилегающей территории ведется устройство основания под стадион, проездов и тротуаров.

Примечательно, что работы идут в соответствии с ранее запланированным графиком. Школу планируют открыть 1 сентября 2024 года. В школе разместятся блок начальной школы на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку проекта по строительству детского госпиталя в Красногорске.