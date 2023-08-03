Новую школу продолжают возводить в ЖК «Тетрис» в Красногорске

Строители приступили к возведению первого этажа школы на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что данное учреждение будет состоять из блока начальной школы для 160 учащихся и детского сада для 260 малышей. Застройщик ГК «Садовое Кольцо» получил разрешение на строительство в апреле этого года.

Ранее Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Фрязино, где проверил ход проведения капитального ремонта корпуса школы №1 имени Иванова.