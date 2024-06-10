Новую школу сдадут к новому учебному году в подмосковных Котельниках

Более пятисот рабочих завершают строительство школы в микрорайоне Парковый в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент в здании ведется монтаж гипсокартонных перегородок, отделочные работы, монтаж инженерных систем. Одновременно продолжаются кровельные, фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Ожидается, что данное образовательной учреждение войдет в число крупнейших в Подмосковье. Оно рассчитано на две тысячи мест, это 80 основных и 33 специализированных кабинетов. Общая площадь здания составит чуть более двадцати девяти тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола и стритбола, а также беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки. Помимо этого, появится поле для футбола и детские игровые площадки

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.