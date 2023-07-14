Новую школу в Орехово-Зуево откроют до конца текущего года

Строительная готовность нового образовательного учреждения в Орехово-Зуево, рассчитанного на пятьсот пятьдесят учеников, превышает уже сорок процентов, передает пресс-служба Министерства стройкомплекса.

В работах задействованы более сто сорока рабочих и пять единиц техники. Продолжается кладка наружных стен и перегородок, штукатурка внутренних стен.

В трехэтажном здании общей площадью почти десять с половиной тысяч квадратных метров предусмотрено размещение классов и рекреаций, лабораторий и мастерских. Здесь также обустроят актовый зал, два спортзала для начальной и основной школы, читальный зал с ИT-зоной, столовую на 200 мест, прочие кабинеты и помещения.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов Подмосковья