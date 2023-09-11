Новую школу в подмосковном поселке Немчиновка начали остеклять

Рабочие приступили к монтажу оконных блоков на новом образовательном учреждении, которое строят на улице Московская в поселке Немчиновка Одинцовского городского округа. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящий момент на объекте задействовано около ста сорока человек и три единицы спецтехники. Рабочие приступили к монтажу внутренних инженерных сетей и перегородок, стеновых панелей. Ведется планировка территории для проведения работ по благоустройству.

Строительная готовность учреждения превышает уже сорок процентов. Согласно плану, новая школа площадью почти двенадцать тысяч квадратных метров будет разделена на блоки для начальной, основной и старшей школы.

На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, а также места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Территория школы будет огорожена, сделают подъезды и тротуары, для родителей оборудуют парковку. Ввести новую школу в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что школа, рассчитанная на 1,1 тысячи учеников, в подмосковном Дмитрове будет сдана в декабре этого года.