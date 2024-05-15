Новую школу в подмосковных Ленинских Горках достроят до конца лета

В поселке городского типа Горки Ленинские, вблизи села Ермолино Ленинского городского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы планируют завершить в августе 2024 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, сейчас они выполнены на 70%. Строители выполняют монтаж инженерных систем и отделку фасада. Застройщиком выступает МКУ «Видновское управление капитального строительства». В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, помещения групп продленного дня, актовый зал, мастерские, пищеблок полного цикла со столовой, информационно-библиотечный центр, два спортзала и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.