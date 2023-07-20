Новую школу восточнее деревни Ермолино откроют через два года

Строительство новой школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, продолжают возводить восточнее деревни Ермолино в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что в настоящее время на объекте задействовано более ста двадцати рабочих, а также двенадцать единиц строительной техники. Рабочие выполняют устройство гидроизоляции и армирование перекрытия цокольного этажа, а также бетонируют плиты техэтажа.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что перед подмосковными подрядчиками стоит задача завершить капитальный ремонт всех школ к новому учебному году.