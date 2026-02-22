Новую волну оттепели спрогнозировали в Московском регионе

Столичный регион готовится к резкой смене климатических декораций, пишет РИА Новости . После затяжного периода холодов в Москву возвращается мягкая погода, которая совпадет с началом праздничной недели. Согласно прогнозам ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, уже 23 февраля город окажется в зоне действия умеренно теплых воздушных масс.

По словам эксперта, температурные показатели будут опережать привычный календарный график примерно на два градуса, создавая условия для первой серьезной оттепели после продолжительных морозов.

Метеорологические изменения станут заметны уже в понедельник. Марина Макарова сообщила, что ночью в столице ожидается от -3 до -5 градусов, однако днем воздух прогреется до -1...-3 градусов. Специалист подчеркнула, что даже такие значения можно считать полноценной оттепелью, учитывая предшествующий холодный фон. Тенденция к потеплению сохранится и в последующие дни: во вторник и среду ночные температуры составят от -2 до -7 градусов, а в дневные часы термометры покажут от -4 до +1 градуса, что окончательно закрепит весеннее настроение на улицах города.

Подобные капризы природы в конце февраля являются предвестниками скорой смены сезонов. Превышение нормы на два градуса обеспечит таяние снега и льда, что потребует особого внимания со стороны коммунальных служб и пешеходов. Тем не менее, для жителей и гостей столицы такой прогноз станет приятным дополнением к праздничным мероприятиям. По словам Марины Макаровой, начало следующей недели ознаменует выход из морозного пика, превращая суровую зимнюю погоду в более комфортную и мягкую.

Напомним, что еще 20 февраля столичный регион накрывали снег и морозы.