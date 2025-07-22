Новую жену Джеффа Безоса заметили с уникальным аксессуаром за миллион рублей
Папарацци поймали новую жену Безоса с редкой сумкой Dior во Франции
Репортеры запечатлели новую супругу американского магната Джеффа Безоса с необычным аксессуаром, оцениваемым в миллион рублей, сообщило издание Page Six.
Журналистка из США Лорен Санчес попала в объективы камер во французском Hotel du Cap-Eden-Roc. Она была облачена в платье от Roberto Cavalli, выполненное в нежных голубых, светло-зеленых и розовых оттенках. Дополнительно, спутница Безоса держала в руках миниатюрную сумочку Dior, украшенную бисером и изображением розы ветров.
Согласно информации, предоставленной журналистами, модель Lady Dior Micro в данный момент не доступна в магазинах бренда. Ранее она предлагалась в специальном футляре, а ее цена достигала $15 тыс. (1,1 млн руб.).
Ранее сообщалось, что свадьба с журналисткой обошлась миллиардеру Безосу в $50 млн.