Новую зону отдыха обустроили лесничие в Талдомском городском округе
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Вблизи садоводческих некоммерческих товариществ «Вербилки», «Вербилки-1» и «Советский художник» благоустроили зону отдыха для граждан. Об этом рассказали в региональном Комлесхозе.
Отмечается, что местные жители обратились в лесничество с просьбой установить лавочку для отдыха еще в начале весенне-летнего сезона. Теперь садоводы после долгой дороги на автобусе смогут отдохнуть и насладиться не только природой, но и декоративными фигурками лесных обитателей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже в этом месяце во Фрязино откроется благоустроенный лесопарк.