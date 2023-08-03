Новую зону отдыха обустроили лесничие в Талдомском городском округе

Вблизи садоводческих некоммерческих товариществ «Вербилки», «Вербилки-1» и «Советский художник» благоустроили зону отдыха для граждан. Об этом рассказали в региональном Комлесхозе.

Отмечается, что местные жители обратились в лесничество с просьбой установить лавочку для отдыха еще в начале весенне-летнего сезона. Теперь садоводы после долгой дороги на автобусе смогут отдохнуть и насладиться не только природой, но и декоративными фигурками лесных обитателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже в этом месяце во Фрязино откроется благоустроенный лесопарк.