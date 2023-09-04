Новые дороги и мосты появятся в четырнадцати округах Московской области

В 14 городских округах началось строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе, мостов, надземных пешеходных переходов и железнодорожных путей. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

Так, например, в Дубне началась реализация первого этапа четвертой очереди строительства улично-дорожной сети района Российского центра программирования. Кроме того, в Реутове возводят надземный пешеходный переход в районе улицы Никольская. В Люберцах, Серпухове и Ленинском округе появятся разноуровневые пешеходные переходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.