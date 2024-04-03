Новые фармпредприятия появятся в Московской области в этом году
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В 2024 году в Подмосковье реализуют четыре проекта импортозамещения в сфере фармацевтики, два из которых направлены на строительство новых заводов, еще два — на модернизацию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Суммарный объем инвестиций в эти четыре проекта оценивается в 5,2 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 800 рабочих мест для жителей Подмосковья», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, например, в Черноголовке запустят новое предприятие по производству лекарственных средств. Инвестор получил льготный заем в Фонде развития промышленности (ФРП) России на приобретение оборудования. Отметим, что предприятия, которые реализуют импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Подробная информация об этом размещена на подмосковном инвестиционном портале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.