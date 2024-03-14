Новые функции появились в приложении «МОе Подмосковье»

В мобильном приложении «МОе Подмосковье» теперь можно узнать подробности об объектах на территории подмосковных парков. Его функционал расширили Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В разделе «Парки» пользователи смогут воспользоваться пунктом «Достопримечательности», где размещена информация об исторических зданиях, арт-объектах, памятниках и других уникальных местах на территории парков. Кроме того, жители и гости региона смогут узнать о прогулочных маршрутах, ближайших мероприятиях, а также доступных услугах и сервисах. Помимо этого, в приложении также доступны разделы «Дома культуры» и «Спорт». Скачать приложение можно бесплатно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.