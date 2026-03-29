Новые города и страны: российские авиакомпании открывают летний сезон

С 29 марта российские авиаперевозчики начали работу по новому сезонному расписанию, которое будет действовать до последней субботы октября 2026 года. Переход на весенне-летний график, установленный Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), ознаменовался расширением маршрутной сети и увеличением частоты полетов по ряду направлений. Об этом пишет РИА Новости .

Группа «Аэрофлот» в летнем сезоне выполнит полеты по 302 маршрутам, из которых более 161 приходится на внутренние перевозки. Флагманский перевозник запускает рейсы из Иркутска в Санью (Китай) и из Краснодара в Анталью (Турция). Авиакомпания «Россия» предложит пассажирам новые направления из Красноярска в Махачкалу, Санкт-Петербург и Геленджик. Лоукостер «Победа» расширит географию полетов из Москвы в узбекистанские города Нукус, Термез и Фергану, а также в Нижневартовск, и запустит рейс Сочи — Ульяновск.

Перевозчик S7 («Сибирь») увеличит маршрутную сеть до 136 направлений. В летнем расписании авиакомпании появятся новые рейсы из Новосибирска в Сиань, Шанхай и Караганду, из Иркутска в Гуанчжоу, из Москвы в Кызыл, а также из Красноярска в Горно-Алтайск. Кроме того, S7 возобновит сезонные рейсы Новосибирск — Иссык-Куль (Кыргызстан) и Иркутск — Петропавловск-Камчатский.

Иностранные авиакомпании также расширяют присутствие на российском рынке. Как сообщили в Росавиации, новые рейсы запустят Air Serbia (Нижний Новгород — Белград), Southwind Airlines (Калининград — Анталья, Краснодар — Анталья и Жуковский — Стамбул), Shirak Avia (Калининград — Ереван) и Red Sea Airlines (Краснодар — Шарм-эш-Шейх). Планирует начать полеты по пяти маршрутам из Ташкента новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia.

По данным ведомства, лидером среди зарубежных стран по количеству маршрутов российских авиакомпаний стал Узбекистан с 67 направлениями. В пятерку также вошли Китай, Турция, Таиланд и Египет.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Qatar Airways возобновляет полеты из Дохи в Москву с апреля.