Новые LADA Vesta и Granta оказались болью водителей: владельцы массово столкнулись с проблемами в двигателе

Владельцы новых автомобилей LADA Vesta и Granta массово сообщают о схожих проблемах в работе двигателей. Жалобы включают провалы тяги, заметные рывки при разгоне, повышенный аппетит к топливу и посторонние звуки из-под капота. Инциденты фиксируются даже на машинах с минимальным пробегом, что заставляет экспертов искать системную причину.

Основными подозреваемыми в ухудшении работы мотора стали отдельные бюджетные комплектующие. По данным издания Mash, одной из ключевых точек отказа могут быть форсунки электронной системы впрыска топлива (EFI). Их нестабильная работа, выражающаяся в неточной дозировке и плохом распылении топлива, напрямую влияет на эффективность сгорания смеси, мощность и экономичность.

Отдельная история разворачивается вокруг 16-клапанных версий силовых агрегатов. Их владельцы обращают внимание на аномально быстрый износ и повышенный шум ремней газораспределительного механизма (ГРМ) марки HOLA. Свист и гул, появляющиеся уже после небольшого пробега, не только раздражают, но и сигнализируют о потенциальном риске более серьезных поломок. К списку претензий добавились и сбои в работе дроссельной заслонки, ведущие к плавающим оборотам на холостом ходу и запоздалой реакции на педаль газа.

Ситуация развивается на фоне недавнего отзыва «АвтоВАЗом» более 33 тысяч автомобилей Lada Granta для проверки крепежных элементов. Новые жалобы указывают на то, что круг потенциальных вопросов к качеству может быть шире. Для владельцев актуальных моделей это становится практическим руководством к действию: при появлении описанных симптомов стоит немедленно обратиться в дилерский центр для детальной диагностики именно этих узлов. В противном случае есть риск столкнуться с повышенным износом, ростом затрат на топливо и, в перспективе, дорогостоящим ремонтом.

