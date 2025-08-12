Новые лица появились в коррупционном деле экс-судьи Трахова

В Краснодаре продолжается громкое антикоррупционное дело, связанное с бывшим председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым. Как сообщает «Коммерсантъ», Краснодарский краевой суд 12 августа подтвердил законность ареста еще двух фигурантов.

В СИЗО оставили фигурантов Каплана Коблева и Алексея Еремышко, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Третий подозреваемый, Александр Агеев, ожидает рассмотрения апелляции на свой арест 13 августа.

Напомним, что расследование касается незаконных операций с земельным участком в Краснодаре, который двадцать лет назад перешел из муниципальной собственности к частным лицам. Следствие считает, что участок был выведен из госсобственности по мошеннической схеме. Параллельно Генпрокуратура добивается обращения в доход государства активов на 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих Трахову и его окружению.

Примечательно, что Каплан Коблев — бывший зять экс-судьи. Не имея официальных доходов, в период с 2022 по 2025 год он приобрел более 500 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Александр Агеев, по данным следствия, участвовал в схемах по переоформлению долей в коммерческих предприятиях на родственников Трахова.

13 августа Четвертый кассационный суд рассмотрит вопрос о подсудности этого громкого дела. Истец — первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Он настаивает на изменении подсудности, ссылаясь на влияние семьи Траховых в судебной системе региона.

Ранее сообщалось, что избивший жену член «Русской общины» обвинил суд в разрушении семьи.