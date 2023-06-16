Новые микрореабилитационные центры на дому откроются в Подмосковье

В Подмосковье в этом году откроют еще семь микрореабилитационных центров, которые оказывают бесплатную помощь детям-инвалидам на дому, сообщили в областном Минсоцразвития.

Сейчас в регионе функционируют 16 таких микроцентров, отметила глава ведомства Людмила Болатаева. В министерстве уточнили, что три новых центра появятся в Клину, Богородском округе и Павловом Посаде, на эти цели направят свыше 11 миллионов рублей. Субсидию на их создание выделил Фонд поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, еще четыре центра в Истре, Воскресенске, Наро-Фоминске и Талдоме появятся за счет средств, выделенных из бюджета региона, добавила министр. На это направят более 9 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется центр онкотераностики.