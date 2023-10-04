Новые наборы по установке титановых эластических стержней закупили в одной из больниц Подмосковья

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) закуплены новые наборы по установке титановых эластических стержней. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Титановые эластичные стержни позволяют произвести малоинвазивный остеосинтез поврежденных костей конечностей, улучшить качество жизни ребенка в послеоперационном периоде и сократить сроки реабилитации. Хочу отметить, что все врачи МОДКТОБ прошли обучение по работе с новым оборудованием», — отметил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава региона, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В ведомстве подчеркнули, что оказание помощи детям, получившим травму, в Подмосковье поддерживается на мировом уровне. Новое оборудование было закуплено по программе «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.