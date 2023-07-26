Новые населенные пункты вошли в губернаторскую программу газификации в Подмосковье

Сотрудники «Мособлгаза» построили газопроводы еще в шести населенных пунктах Подмосковья — в деревнях Бортницы и Михайловское городского округа Клин, Никольское и Редькино Рузского округа, Новожелтиково Сергиево-Посадского округа и Столбуново Орехово-Зуевского округа, сообщили в областном Минэнерго.

Работы прошли по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области». Глава министерства Александр Самарин уточнил, что всего в этом году в регионе построят не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах. Напомним, что для включения негазифицированного населенного пункта в программу нужно подать заявку в Минэнерго Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.