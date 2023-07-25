Новые одноуровневые переходы начали возводить еще на четырех станциях в Подмосковье

В Подмосковье начали возводить шесть новых одноуровневых переходов через железнодорожные пути, сообщили в областном Минтрансе со ссылкой на МЖД.

В сообщении ведомства уточнили, что они появятся на остановочных пунктах Акри и Тесна Павелецкого направления, еще по два перехода — на Портновской Белорусского направления и станции Электросталь Горьковского направления. Все они будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, также будут оборудованы ограждения и установлены знаки безопасности. Для того чтобы увеличить обзор видимости, на них обустроят накопительные площадки S-образной формы.

Отметим, что пешеходные переходы возводят за счет средств компании по соглашению о взаимодействии между ОАО «РЖД» и правительством Подмосковья. Его заключили в декабре 2020 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.