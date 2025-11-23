Новые остановки появятся в Химках до конца 2025 года

Глава городского округа Химки Елена Землякова провела встречи с жителями улиц Машинцева, Молодежная, Лавочкина и Юбилейного проспекта. В ходе общения были зафиксированы актуальные проблемы для последующего решения. Особое внимание уделено вопросу остановочных комплексов общественного транспорта.

«До конца года, при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, на территории городского округа Химки появятся новые благоустроенные остановочные пункты взамен ранее демонтированных торговых объектов. На данный момент опубликована закупка на павильоны и их монтаж, по их итогам стартуют работы», — отметила Елена Землякова.

На улице 9 Мая глава лично проконтролировала ситуацию с капитальным ремонтом дорожного покрытия. Экспертиза выявила несоответствие асфальта ГОСТу, в результате чего подрядчику пришлось демонтировать 30% покрытия. Землякова поручила не принимать работы до полного устранения нарушений.

В рамках подготовки к зимнему сезону обсуждалось создание более 20 ледовых площадок. Главный каток разместится в сквере Юбилейный, где над фонтаном внутри Театрального катка установят центральную новогоднюю ель.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством вопросы обеспечения безопасности на дорогах.