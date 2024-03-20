Новые площади производственно-складского комплекса «Атлант-Парк» откроются в Ногинске

В подмосковном Ногинске завершилось строительство новых площадей производственно-складского комплекса «Атлант-Парк», вскоре они станут доступны для предпринимателей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Эксперты ведомства проверили качество возведения объекта. В частности, провели обследование систем противопожарной защиты, сигнализации, звукового оповещения и не только. В случае успешного прохождения проверки застройщик получит заключение о соответствии (ЗОС). Новый комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров будет предназначен для приема и хранения негорючих товаров. здании разместят участки для сортировки, складирования, комплектации и дальнейшей отправки продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.