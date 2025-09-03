Новые подробности исчезновения жителя Сочи в горах: шансы на его выживание малы
Mash: шансы выжить у пропавшего в горах Сочи альпиниста крайне малы
Фото: [flickr.com]
В Краснодарском крае продолжаются поиски 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова, пропавшего на хребте Аибга. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть, проведя уже четвертую холодную ночь в горах без спального мешка, воды и продовольствия, пишет Mash.
Отмечается, что спасательные работы ведутся на сложном горном рельефе Гребня Подково, где много скальных участков и опасных обрывов.
В течение последних дней специалисты обследовали массив между реками Первый и Второй Галион, а также склоны гор Красная Скала и Подкова, высота которых превышает 1,7 тыс. метров. В поисковой операции задействованы 21 человек и четыре единицы спецтехники, однако никаких следов пропавшего — ни костра, ни обрывков одежды — обнаружено не было.
Существенно осложняет поисковые работы сложная погодная обстановка. В районе Красной Поляны наблюдаются очень низкая облачность и моросящий дождь. По прогнозам синоптиков, такие условия сохранятся еще в течение нескольких дней.
Дополнительным негативным фактором являются проблемы со здоровьем у пропавшего альпиниста, о которых он не сообщал перед выходом на маршрут.
По информации SHOT, мужчина не являлся профессиональным альпинистом или гидом, а работал обычным монтажником в Сочи и занимался фотографией.
Мельников размещал в интернете объявления, где предлагал туристам за 5 тыс. руб. услуги проводника по горам, хотя сам не покорил ни одной серьезной вершины.
Ранее сообщалось, что смерть российской альпинистки Натальи Наговициной, почти месяц пролежавшей со сломанной ногой на Пике Победы в Киргизии, подтвердили кадры с дрона.