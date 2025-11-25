Новые подробности о стрельбе в Туапсе: после ранения ребенка появилась еще одна версия

В Туапсе разворачивается драматическая история с ранением девятилетнего ребенка, отец которого убежден, что выстрел прозвучал из соседнего дома. Об этом он заявил в беседе с RT .

Инцидент произошел 23 ноября во дворе дома на улице Шаумяна, где неизвестный обстрелял мальчика из пневматического оружия. Пострадавший с травмами был экстренно госпитализирован, а его отец Андрей в интервью RT поделился тревожными подробностями.

«Специально или промахнулся, не знаю. Сын в непонятном психологическом состоянии. Вроде держится, но не понимает, как и что произошло», — цитирует его канал RT.

Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, пытаясь установить личность стрелявшего и мотивы преступления.

Отметим, что сам ребенок после инцидента нуждался в медпомощи. Ее успешно оказали, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что неадекват получил срок в колонии строгого режима за стрельбу по детям.