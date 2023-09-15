Новые полномочия в сфере строительства нежилых объектов появились у Главгосстройнадзора Подмосковья

Главгосстройнадзор Московской области теперь будет выдавать документацию по планировке территории, разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию нежилых зданий, сообщили в ведомстве. Ранее эти действия осуществляло областное Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что такая работа будет проводиться в отношении школ, поликлиник, детских садов, котельных, магазинов и других объектов. Помимо этого, Главгосстройнадзор региона будет контролировать комплексное развитие территорий в отношении объектов нежилого назначения, в том числе, работу Межведомственной комиссии по обеспечению реализации проектов строительства (реконструкции) нежилых зданий — «Центр содействия строительству».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».