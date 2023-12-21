Новые рентген-аппараты и маммограф ввели в работу в Подмосковье

В больницы Подмосковья поступили четыре новых рентген-аппарата и маммограф, сообщили в областном Минздраве.

В частности, три новых рентгеновских аппарата заработали в стационаре и поликлинике Сергиево-Посадской больницы, еще один рентген-аппарат и маммограф — в Подольской больнице. В общей сложности за неделю в регионе ввели в работу восемь рентгеновских аппаратов и два маммографа, на эти цели направили порядка 200 миллионов рублей.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием, в том числе тяжелым. Меняем устаревшие аналоговые аппараты на современные цифровые, а также устанавливаем технику там, где раньше ее не было», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Отметим, что на проведения исследований на новых аппаратах направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.