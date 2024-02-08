Новые рентген-аппараты ввели в работу в Орехово-Зуеве

По одному новому рентген-аппарату установили в Павлово-Посадском отделении Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и поликлинике № 3 Орехово-Зуевской больницы, они заменят устаревшую технику, которая уже не отвечала современным требованиям, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьев в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. На ремонт кабинетов и закупку двух новых рентген-аппаратов было направлено более 38 миллионов рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

На новом оборудовании будут проводить исследования как взрослым, так и детям. Главный врач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников отметил, что новая техника позволяет проводить обследования с более высокой скоростью при низкой лучевой нагрузке. На рентген-диагностику пациентов направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.