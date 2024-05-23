Новые школа и детский сад планируют построить в подмосковных Люберцах
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Из федеральной собственности в собственность городского округа Люберцы был передан земельный участок площадью чуть менее шести гектаров для строительства новой школы и детского сада. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Отмечается, что новый воспитательно-образовательный комплекс появится в рабочем поселке Октябрьский, который остро нуждается в улучшении социальной инфраструктуры.
«В настоящее время ведется работа по госрегистрации. Документы на включение объекта в областную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» администрацией уже направлены», - уточнила глава ведомства Наталья Адигамова.
Примечательно, что ориентировочный ввод в эксплуатацию данных образовательных учреждений планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в подмосковном Сергиевом Посаде.