Новые школы и детсады в Подмосковье будут принимать вместе с родителями

К приемке построенных и капитально отремонтированных школ и детских садов будут привлекать родителей. О такой инициативе рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами округов по ВКС.

«Идут завершающие работы по благоустройству прилегающих территорий. Главы обязаны обеспечить подъездные дороги, тротуары, парковки возле образовательных учреждений. Школы и детские сады предлагаем принимать вместе с родителями, чтобы участь их просьбы и замечания по недоработкам, которые могли быть допущены», — сказал министр.

Ранее Локтев рассказал о готовности 129 школ к открытию к 1 сентября. Говоря об объектах дошкольного образования, Локтев отметил, что все 13 запланированных на этот год новых детских садов в 9 городских округах будут введены к 1 сентября. Их смогут посещать 3735 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в Подмосковье капитально ремонтируют более шестидесяти школ.