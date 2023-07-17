Новые таунхаусы и жилые дома поставили на кадастр в Подмосковье

За неделю на кадастровый учет в Подмосковье поставили еще 10 таунхаусов и четыре многоквартирных дома, расположенных в пяти муниципалитетах. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Все таунхаусы расположены в составе жилого комплекса «Экодолье Шолохово» в Мытищах, уточнили в министерстве. Жилые дома — в ЖК «Облака 2.0» в Люберцах, ЖК «Дрожжино — 2» Ленинского округа, ЖК «Лайково» в Одинцово и ЖК «Большое Путилково» в Красногорске. Теперь жильцы смогут оформить запись детей в образовательные учреждения, прикрепиться к медучреждению и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.