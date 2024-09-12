Новые тросовые ограждения установили на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья завершили работы по установке более 20,5 километра тросовых ограждений на региональных дорогах, работы провели в целях повышения безопасности дорожного движения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Тросовые ограждения установили по оси 60 участков дорог в пяти городских округах: Одинцовском, Сергиево-Посадском, Раменском, Лобне и Коломне. Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки на потенциально опасных участках дорог и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, снижая вероятность лобовых столкновений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ провели в Раменском округе, уточнили в ведомстве. Там обустроили 12 километров ограждений. Помимо этого, в регионе продолжают установку около 50 километров перильных и металлических барьерных ограждений. Эти работы планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.