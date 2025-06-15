Новые удары Ирана по городам Израиля: Десятки ракет атаковали Хайфу, Тель-Авив, Ашкелон

В Израиле продолжаются ракетные обстрелы со стороны Ирана. Десятки ракет были выпущены по городам Хайфа, Тель-Авив и Ашкелон. Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана и начала их перехват. Граждан просят укрыться в бомбоубежищах.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB также сообщает о том, что Иран предпринял новую атаку на Израиль. Ракеты, выпущенные Ираном, поразили цели в Тель-Авиве, Хайфе и Ашкелоне.

«Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Ашкелон и Хайфу», — говорится в заявлении.

Девятый канал Израиля, в свою очередь, информирует о том, что это первая атака со стороны Ирана в дневное время с момента обострения ситуации. Сообщается, что в результате иранского ракетного обстрела якобы никто не пострадал.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.