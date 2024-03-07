Новые заводы в сфере легкой промышленности появятся в Московской области

В 2024 году в Подмосковье реализуют шесть импортозамещающих проектов в сфере легкой промышленности — построят два новых завода и модернизируют четыре уже существующих производства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

После запуска новых производств в регионе создадут более 360 новых рабочих мест, в их реализацию вложат порядка 1,3 миллиарда рублей. В Подмосковье планируют запустить производство трикотажной ткани, готовых текстильных изделий, санитарно-гигиенических изделий, уточнили в ведомстве. Проекты импортозамещения в сфере легкой промышленности реализуются в Подольске, Богородском, Орехово-Зуево, Бронницах и других округах. Например, в Подольске вскоре появится производство трикотажной ткани и нетканого материала. Отметим, что узнать подробнее о поддержке бизнеса в региона можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.