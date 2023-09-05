Новые здания для занятий творчеством появятся в Раменском и Королеве

Строители начали возводить комплекс художественно-производственных мастерских с административно-бытовыми помещениями в селе Рыболово Раменского округа и детскую музыкальную школу в Королеве. Соответствующие извещения поступили в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

В частности, в Раменском расширят производство архитектурных и художественных композиций. Застройщик ООО «Орион» планирует за год построить несколько зданий общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории появятся искусственный пруд и лиственные кустарники. В новой музыкальной школе, которая появится в микрорайоне Юбилейный города Королев, будут обучать детей по стандартной вокальной программе, музыкальной грамоте и игре на музыкальных инструментах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.