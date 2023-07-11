Новый 17-этажный дом начали строить в ЖК «Героев» в Балашихе
Фото: [«Главстрой Регионы»]
Новый корпус на 623 квартиры начали строить в жилом комплексе «Героев» в городском округе Балашиха. Соответствующее разрешение выдало областное министерство жилищной политики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В настоящее время на площадке начались подготовительные работы. Строители обустраивают временные подъездные дороги и территорию для складирования материалов.
В Минжилполитики Подмосковья отметили, что в доме будет четыре подъезда, а все квартиры планируется сдавать с отделкой. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Там проведут озеленение, установят детские и спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Можайск. Глава региона проверил готовность школы № 2 к открытию после капитального ремонта.