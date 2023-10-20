Новый аппарат для проведения ультразвуковых исследований закупили в МОНИИАГ

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступил новый аппарат УЗИ стоимостью почти тридцать миллионов рублей. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Отмечается, что данный УЗИ аппарат можно применять как в условиях кабинета или процедурной, так и в операционной. Аппарат также снабжен поворотным монитором, который удобно использовать во время хирургических манипуляций, в те моменты когда нет возможности придвинуть сканер вплотную к операционному столу.

Заместитель главного врача по технике Андрей Ожогин подчеркнул, что этот сканер оснащен узкоспециализированными датчиками, в том числе лапароскопическими, а также для робот-ассистированных операций, которые позволяют транслировать данные на консоль хирурга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в следующем году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.