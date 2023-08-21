Новый аппарат МРТ заработал в поликлинике Мытищинской больницы

Новый аппарат МРТ заработал в поликлинике №2 Мытищинской больницы, передает Минздрав Подмосковья. Оборудование было закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью нового аппарата можно проводить диагностику органов брюшной полости и малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга. Благодаря режиму Fast 3D и разделению жира и воды время исследований сокращается.

Как отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, всего с января прошлого года учреждения здравоохранения Подмосковья ввели в работу девять МРТ-аппаратов на 900 миллионов рублей.

«Ввод нового тяжелого оборудования позволяет повысить качество проводимых исследований, а также сократить сроки их ожидания», - добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в медицинском колледже в Дмитрове.