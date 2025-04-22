Новый апрельский рекорд по теплу зафиксировали в Москве

В Москве во вторник, 22 апреля, установлен новый температурный максимум по теплу за всю историю наблюдений — 23,4 градуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это уже пятый суточный рекорд по максимальной температуре с начала апреля 2025 года.

По данным главной столичной метеостанции ВДНХ, побит температурный рекорд, зафиксированный 30 лет назад. Температура поднялась на 0,1 градуса выше прежнего максимума.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в среду, 23 апреля, в Москве сохранится переменная облачность. Местами в столичном регионе пройдут кратковременные дожди.

Он также предупредил, что в четверг, 24 апреля, в Московский регион придет похолодание.