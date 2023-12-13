Новый бесконтактный липтотриптер установили в Сергиево-Посадской больнице

Сорок пять миллионов рублей было выделено на новое оборудование для дробления камней в почках, которое поставили в Сергиево-Посадскую больницу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что это первое подобное оборудование в больнице. Оно предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре.

Ранее в медучреждении пациентам проводили лекарственную терапию, либо контактную литотрипсию. Теперь же в стационаре появилась возможность проводить дробление камней с помощью ультразвука бесконтактным путем, без травматизации.

Данная процедура проводится под УЗИ- и рентген-визуализацией. После операции мельчайшие частички выводятся естественным путем. Аппарат уже введен в работу в операционном блоке стационара больницы.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.