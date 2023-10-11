Новый бизнес-центр с конференц-залом построят в Королеве

Новое офисное здание появится в подмосковном Королеве на улице Чайковского. Министерство жилищной политики выдало разрешение на возведение объекта площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Размер инвестиций в проект, который сопровождает Центр содействия строительству при областном правительстве, составит восемьдесят пять миллионов рублей. Будет создано пятнадцать новых рабочих мест.

В двухэтажном офисном здании оборудуют конференц-зал, рабочее пространство в формате open-space, зону отдыха, кухню и гараж для парковки. Помещения будут сдавать в аренду различным фирмам.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового путепровода в Раменском.